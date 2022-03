New Folk Sicilian Project PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

New Folk Sicilian Project PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 3 avril 2022, Marseille. New Folk Sicilian Project

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 3 avril à 15:30

Avec ceux de la Sardaigne et de l’Italie du Sud, le Folklore Sicilien est l’un des plus riches de notre culture méditerranéenne. Les diverses formes musicales que l’on peut trouver dans l’île ont des origines archaïques notamment dans la musique vocale, qu’elle soit monodique ou polyphonique; “L’utopie sonore” du New Folk Sicilian Project veut créer une unité entre la musique populaire et la musique de création, restituer une identité culturelle forte à travers une musicalité originale et inventive, vivante et contemporaine, où l’on reconnaîtrait les origines et les influences d’une tradition archaïque. Réservation : [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com) Tarif(s) : 12€ – 8€ – 5€ Billetterie sur place

De 5 à 12€

♫♫♫ PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Adresse 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Ville Marseille lieuville PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille Departement Bouches-du-Rhône

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

New Folk Sicilian Project PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 2022-04-03 was last modified: by New Folk Sicilian Project PIC (Pôle Instrumental Contemporain) PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 3 avril 2022 marseille PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône