**ATELIER / MASTERCLASS**Mercredi 23 févr. 2022 – 18:30 – Conservatoire Intercommunale de la Provence Verte (Les Ursulines, Brignoles) (Entrée libre) **CONCERT**Vendredi 25 févr. 2022 – 20:30 – Conservatoire Les Ursulines, Brignoles (12 euros) Le folklore sicilien est l’un des plus fourni d’Italie. Ses diverses formes ont des origines archaïques, notamment dans la musique vocale, monodique ou polyphonique. Le New Folk Sicilian Project s’approprie ces traditions pour les restituer dans une nouvelle mouture vivante et contemporaine. L’étude des chants et mélodies populaires siciliennes a fait l’objet d’une recherche dans les recueils de chants datant du XIX siècle établis par les ethnologues siciliens Giuseppe Pitré et Leonardo Vigo, ainsi que dans les enregistrements des ethnomusicologues des années 50, dont ceux d’Alan Lomax, de Diego Carpitella ou de la Faculté d’Ethnomusicologie de Palerme. Après « l’assimilation » du matériau sonore à travers la déconstruction des formes musicales traditionnelles, cette création réalise une « synthèse » entre construction d’une nouvelle forme musicale et formes authentiques de la tradition populaire. *source : événement [New folk sicilian project](https://agendatrad.org/e/35441) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

