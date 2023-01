New Fly on Tour Julien Bertrand 5tet Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

2023-01-27 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-27 00:00:00 00:00:00

Allier EUR 15 15 Julien BERTRAND, Trompette, bugle

Liam SZYMONIK, Sax alto / Etienne DECONFIN, Piano, Rhodes

François GALLIX, Contrebasse / Arthur DECLERCQ, Batterie

BILLET : 15 euros

en ligne : https://www.helloasso.com/associations/vichy-bulles-de-jazz/evenements/ edcc03@gmail.com +33 6 62 52 17 92 Bar le Blue Note, Vichy Célestin Spa Hôtel 111 boulevard des États Unis Vichy

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

