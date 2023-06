Sortie de résidence publique »Ni commencement, ni fin » Compagnie la Passée new danse studio Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Sortie de résidence publique »Ni commencement, ni fin » Compagnie la Passée new danse studio Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Sortie de résidence publique »Ni commencement, ni fin » Compagnie la Passée Samedi 23 septembre, 17h00 new danse studio entrée libre Avec : Caroline Jaubert et Gilles Jaubert Regard extérieur : Pauline Cavanna C’est la rencontre entre une fille, son père et Jackson Pollock. Un projet qui a pour toile de fond ce qui lie une danseuse, un artiste tétraplégique et la peinture expressionniste du XXème siècle de Jackson Pollock, peintre-danseur, chef d’orchestre de la création « in-time ». A la fois hommage et inspiration, »Ni commencement, ni fin » met au cœur de la création le travail de ce peintre qui lui même plaçait au centre de son travail le corps comme médium du geste artistique. « Plonger dans la toile comme Pollock, c’est plonger dans l’inconscient, les rêves, les peurs, les espaces cachés, les silences, les rires ; laisser remonter à la surface une matière, une peinture où le corps et les mots sont pinceaux. » »Ni commencement, ni fin » est un duo d’amour, une danse passion, une œuvre plastique en train de se créer sous les yeux du spectateur. « Un critique a écrit que mes tableaux n’avaient ni commencement ni fin. Il ne l’entendait pas comme un compliment, or c’en était un. C’était même un beau compliment. Seulement il ne le savait pas. » Jackson Pollock new danse studio 9 rue Lucien Rousset, 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 87 08 38 https://www.newdansestudio.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 © Patrick Fabre Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu new danse studio Adresse 9 rue Lucien Rousset, 19100 Brive Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville new danse studio Brive-la-Gaillarde

new danse studio Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/