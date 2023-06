Cours de remise en forme ! new danse studio Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Cours de remise en forme ! new danse studio Brive-la-Gaillarde, 28 août 2023, Brive-la-Gaillarde. Cours de remise en forme ! 28 – 30 août new danse studio 12€/cours Le New Danse Studio programme des cours de danse du lundi 28 au mercredi 30 août avec Julie Gachet pour adolescents et adultes :

14h-15h30 : classique

16h-17h30 : modern’jazz.

Sortir de la torpeur estivale en retrouvant le plaisir du corps en mouvement, déverrouiller, étirer, réenclencher les bonnes habitudes!. new danse studio 9 rue Lucien Rousset, 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 87 08 38 https://www.newdansestudio.com/ [{« type »: « email », « value »: « newdansestudio@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 12 40 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T14:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:30:00+02:00

© Aurélie Vernadat

