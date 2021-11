Paris SUPERSONIC île de France, Paris New Candys • Platon Karataev / Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

New Candys • Platon Karataev / Supersonic SUPERSONIC, 13 décembre 2021, Paris.

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! – NEW CANDYS (Rock psychédélique – Fuzz Club Records – Italie) http://newcandys.com/music https://www.youtube.com/channel/UCDOyUP1E5vU44TUSuiXf9AQ – PLATON KARATAEV (Indie rock – Budapest, HON) Platon Karataev, named after a Leo Tolstoy character, was formed in 2016. https://platonkarataev.bandcamp.com https://www.youtube.com/c/PlatonKarataev/videos Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

