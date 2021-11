Culoz Culoz Ain, Culoz New Blood Fest Culoz Culoz Catégories d’évènement: Ain

le samedi 13 novembre à 09:30

Mercyless, Mortuary, Akiavel, Catalyst, Demande À La Poussière, Hellixxir, Nature Morte, Shaytan, Red Gorgon, Critical Pint.

15/18 euros

Le New Blood Fest accueillera 10 groupes de metal à Culoz (01) Culoz Culoz Culoz Ain

2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T23:59:00

