Nevez Party #2 Le Vallon,Kerivoal, 26 novembre 2021, Landivisiau.

Le Vallon, Kerivoal, le vendredi 26 novembre à 20:30

Une nouvelle édition de la Nevez Party sous le signe de l’éclectisme, l’occasion pour la production landivisienne de présenter en live les artistes qu’elle diffuse dans la France entière. STONE AGE [BRETAGNE / CELTIQUE / ELECTRO] : après une nomination aux Victoires de la Musique et quatre albums à succès (150 000 exemplaires vendus), le légendaire groupe Stone Age signe son grand retour sur scène. En chemin, le coeur rythmique de l’Âge de Pierre déploie un groove popélectro-vintage. Une suite de tableaux sonores à demi rêvés, façonnés pour le live. MAYEUL [ROCK / RAP / POP] : originaire de Rennes, le rappeur Mayeul s’est fait remarquer sur la saison 8 de The Voice grâce à sa reprise de Believer, d’Imagine Dragons. Entre une Trap froide et une Pop colorée, ce genre hybride fait de lui un nouveau personnage sur la scène Urban Pop francophone. THE BLOYET BROTHERS & LOURYCHORDS [ROCK / PSYCHEDELIC / BLUES] : ils agitent les foules avec un rock parfois blues tantôt psychédélique, inspiré des aînés, tout en s’entichant de quelques contemporains. Un cocktail orgasmique, explosif, entre les mains de gosses irresponsables. Un savant mélange couleur cheveux longs, perfecto et wax ! GROOVE BOYS [BRETAGNE / FIESTA / BAGAD] : ils sèment la zizanie partout où ils passent ! Pattes d’éph’, perruques à bouclettes et lunettes à la Polnareff, ils reprennent à la cornemuse, à la bombarde, des génériques de dessins animés, mais aussi les tubes légendaires des années 80. Transformant leurs concerts en karaoké et piste de danse géante, le public ne se fait pas prier pour reprendre en coeur leur répertoire. Leur style « kitsch-breton » fait un carton !

Tarif unique : 5€

Le Vallon, Kerivoal, Landivisiau, Finistère



