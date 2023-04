Visite guidée : Eglise Bernadette du Banlay Eglise Bernadette du Banlay Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Visite guidée : Eglise Bernadette du Banlay Eglise Bernadette du Banlay, 20 juillet 2023, Nevers. .

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 17:30:00. .

Eglise Bernadette du Banlay Rue Claude Parent

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-03-31 par OT NEVERS

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Eglise Bernadette du Banlay Adresse Eglise Bernadette du Banlay Rue Claude Parent Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Eglise Bernadette du Banlay Nevers

Eglise Bernadette du Banlay Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Visite guidée : Eglise Bernadette du Banlay Eglise Bernadette du Banlay 2023-07-20 was last modified: by Visite guidée : Eglise Bernadette du Banlay Eglise Bernadette du Banlay Eglise Bernadette du Banlay 20 juillet 2023 Eglise Bernadette du Banlay Nevers

Nevers Nièvre