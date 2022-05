Festival Tandem Nevers Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Festival Tandem Nevers Nevers, 13 février 2020 18:00, Nevers. 13 – 16 février 2020 Sur place Tarifs ed 0 à 25€ http://www.tandemenevers.fr Festival littéraire public adulte et jeune public. En 2020, le festival littéraire Tandem-Nevers fête ses sept ans d’existence. Sous la houlette de l’écrivain Arnaud Cathrine, conseiller artistique et de Laetitia Buchon-Daget, programmatrice jeunesse, les cartes blanches proposées sur le principe de binômes inédits, ADN du festival depuis sa création, sont un véritable laboratoire d’idées brassant tous les genres artistiques. Dynamique et généreux, TANDEM soutient la création et souhaite transmettre le plaisir de la littérature à tous et particulièrement aux jeunes. Lectures musicales inédites, adaptations théâtrales, performances, rencontres et ateliers autour de textes d’auteurs vous donnent rendez-vous à Nevers du 13 au 16 février 2020. Alice Zeniter & Antoine Philias Jean Mattern & Michael Sidi-Lévy Lydie Salvayre & Bernard Wallet Charly Delwart & Emmanuel Noblet Philippe Katerine &Philippe Eveno Julia Deck & Eric Chauvier Guénaël Boutouillet Pierre Baux & Stephan Oliva Thomas Baas & Steve Waring Joana Preiss & Olivier Martinaud Fanny Zeller & Olivier Berhault & Clément Beauvoir Cyril Berger & The Brain Radio Elisa Géhin & Louis Dureau Clémence Pollet & Yannis Gilbert Barroux & Pauline Sauveur Lionel Serre & François Bouchet Najar & Maxime Perrin Lucie Durbiano & Miren Lassus-Olasagasti Jean-François Martin & Claire Garand Olivier Broda & Arnaud Cathrine Nevers 17, rue Jean Jaurès 58000 nevers 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nièvre jeudi 13 février 2020 – 18h00 à 22h00

vendredi 14 février 2020 – 18h00 à 21h00

samedi 15 février 2020 – 10h00 à 21h30

dimanche 16 février 2020 – 14h00 à 21h00

