J’habite le quartier des faïenciers Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre J’habite le quartier des faïenciers Nevers Nevers, 4 janvier 2024 13:00, Nevers. J’habite le quartier des faïenciers Jeudi 4 janvier 2024, 14h00 Nevers Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Palais Ducal, par l’Office du Tourisme – Sur inscription – Règlement par chèque ou espèces Partez à la découverte de l’ancien quartier des faïenciers où la vie a été rythmée à différentes époques par la production et la commercialisation de la faïence. Nevers Ville de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T15:30:00+01:00

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T15:30:00+01:00 faïence quartier Ville de Nevers Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu Nevers Adresse Ville de Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Nevers Nevers Latitude 46.988861 Longitude 3.15681 latitude longitude 46.988861;3.15681

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/