Nièvre D’une porte à l’autre Nevers Nevers, 17 décembre 2023, Nevers. D’une porte à l’autre Dimanche 17 décembre, 14h00 Nevers Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Marie, Rue Saint-Martin – Sur inscription – Règlement par chèque ou espèces Rassurez-vous , on ne vous demandera pas de « montrer patte blanche » ou encore de payer l’officier au bureau de l’octroi… Juste de marcher dans les pas des bourgeois de Nevers ou des marchands de passage. Nevers Ville de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

visite guidée patrimoine

