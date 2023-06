Ufolep / Ufostreet Nevers Nevers, 24 juillet 2023, Nevers.

Ufolep / Ufostreet 24 juillet – 11 août Nevers Entrée Libre

En juillet :

Dans le cadre du tournoi des champions, des ateliers seront proposés :

-le 24 juillet au Banlay, de 19h à 21h,

-le 25 juillet au city stade de la Grande-Pâture, de 19h à 21h,

-le 26 juillet au stade Léo Lagrange aux Courlis, de 19h à 21h.

Finale le 31 juillet, de 17h à 20h30, au parc Roger Salengro : un DJ et une championne du monde de Freestyle seront présents.

En août :

-les 02, 04, 08 et 11 août, des animations sportives seront porposés dans les différents quartiers de Nevers :

Disc Golf les 02 et 08 août,

Animation Pana et Tennis Ballon les 08 et 11 août.

Nevers Nevers, 58000 Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T19:00:00+02:00 – 2023-07-24T21:00:00+02:00

2023-08-11T14:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00