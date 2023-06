Ateliers Photos – Clichés Urbains Nevers Nevers, 17 juillet 2023, Nevers.

Ateliers Photos – Clichés Urbains 17 – 20 juillet Nevers Entrée Libre

Ateliers photo encadrés par une association et dans une démarche d’aller-vers pour permettre aux jeunes et aux familles de s’initier et de s’exprimer au travers de la photographie de manière ludique.

Au finale, restitution du travail des jeunes sous forme d’exposition.

Les dates :

Le 17 juillet au city stade de la Grande-Pâture, de 16h à 19h,

Le 18 juillet au city stade des Bords de Loire, de 16h à 19h,

Le 19 juillet au city stade du Banlay, de 16h à 19h,

Le 20 juillet au centre socioculturel de la Baratte, de 16h à 19h.

Nevers Nevers, 58000 Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T16:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

2023-07-20T16:00:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00