En été, les Chauves-souris males et femelles se séparent. Si les premiers vivent seuls pendant cette période, les deuxièmes forment des colonies. Grâce à cela, les femelles vont pouvoir mettre au monde l’unique petit de l’année en sécurité : elles vont se tenir chaud et construire un système de garderie.

Les colonies peuvent se trouver dans des endroits variés tels que des combles non-utilisées, l’espace réduit derrière des tuiles ou entre les poutres d’un linteau de porte. Si le confinement ne les dérange pas, elles ont en revanche besoin de chaleur et de tranquillité.

Dans cette enquête, l’important est d’identifier les lieux de présence des colonies. Il est donc primordial de ne pas les déranger si vous en trouvez.

Participez du 15 mai au 15 juillet inclus !

https://www.shna-ofab.fr/fr/participer/chauves-souris-en-colonies_560_EN45.html

