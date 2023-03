Apprendre à identifier les oiseaux locaux Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Apprendre à identifier les oiseaux locaux Nevers, 26 mars 2023, Nevers. Apprendre à identifier les oiseaux locaux Dimanche 26 mars, 10h00 Nevers Gratuit, Sur inscription Mais cui cui sont-ils ? Les oiseaux sont d’humeur à chanter ! C’est le moment idéal pour découvrir les oiseaux de votre jardin en apprenant à reconnaître leurs chants.

Activité proposée par Nature Nièvre Nevers 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@naturenievre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

