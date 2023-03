Enquête participative sur le hérisson d’Europe Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Enquête participative sur le hérisson d’Europe Nevers, 15 mars 2023, Nevers. Enquête participative sur le hérisson d’Europe 15 mars – 14 juin, les mercredis Nevers Le hérisson et ses 16 000 piquants est un animal bien connu de tous et pourtant… Saviez-vous que c’est le meilleur ami du jardinier ? Il se nourrit notamment d’escargot, de limaces ou encore de certains insectes ravageurs.

Il hiberne d’octobre à mars. Ainsi, dès le mois de mars vous pouvez commencer à l’observer dans votre jardin ou dans des parcs. Il aime se cacher sous un tas de feuille ou au pied d’une haie, alors attention où vous mettez les pieds ! Attention cependant, c’est un animal vivant principalement au crépuscule et la nuit. Participez du 15 mars au 15 juin inclus !

https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/enquete-sur-le-herisson_623.html Nevers 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/enquete-sur-le-herisson_623.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:00:00+01:00 – 2023-03-15T12:00:00+01:00

2023-06-14T10:00:00+02:00 – 2023-06-14T12:00:00+02:00 Hérisson Enquête

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Nevers Nevers

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Enquête participative sur le hérisson d’Europe Nevers 2023-03-15 was last modified: by Enquête participative sur le hérisson d’Europe Nevers Nevers 15 mars 2023 Nevers Nevers Nevers

Nevers Nièvre