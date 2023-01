Calendrier Caf’échanges 2023 Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Calendrier Caf’échanges 2023 Nevers, 9 février 2023, Nevers. Calendrier Caf’échanges 2023 9 février – 1 décembre Nevers

Entrée Libre

Caf’échanges organisés par la Ville de Nevers Nevers Nevers, 58000 Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Calendrier Caf’échanges 2023 -Quartier Centre Ville / St Arigle, au Lion d’Or, le 09 février, de 18h-20h.

-Quartier Jonction, à La Marine, le 02 mars, à 18h-20h.

-Quartier Banlay, à O’15Délices, le 13 avril, de 18h-20h.

-Quartier Courlis, au Food Truck, le 11 mai, de 18h-20h.

-Quartier Centre Ville / Colbert, au Métro, le 08-juin, de 18h-20h.

-Quartier Centre Ville / Victor Hugo, au Café du Parc, le 01 septembre, de 18h-20h.

-Quartier Montôts / Alsace Lorraine, au Chiquito, le 05 octobre, de 18h-20h.

-Quartier Centre Ville / République, à La Tavern’, le 02 novembre, de 18h-20h.

-Quartier Cathédrale, à O’Lieu’2, le 01 décembre, de 18h-20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T18:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Nevers, 58000 Ville Nevers lieuville Nevers Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Calendrier Caf’échanges 2023 Nevers 2023-02-09 was last modified: by Calendrier Caf’échanges 2023 Nevers Nevers 9 février 2023 Nevers Nevers Nevers

Nevers Nièvre