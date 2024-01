NEVERS-MONTENOISON Place Carnot Nevers, dimanche 7 avril 2024.

NEVERS-MONTENOISON Savourez à pied la campagne verdoyante et colorée, du Val de Loire aux collines du Nivernais en passant par le Pays des Amognes … De la grande randonnée à la promenade, sur sentiers balisés Dimanche 7 avril, 05h30 Place Carnot Sur inscription

Organisateur la randonnée pédestre Nevers-Montenoison est organisée par l’Association des Randonneurs Nivernais (ARNI), affiliée à la Fédération Française de randonnée sous le N° 00121.

Nevers-Montenoison est une randonnée linéaire à pied de 55 km pour randonneurs très entrainés.

Montigny-Montenoison est une randonnée linéaire à pied de 40 km pour randonneurs très entrainés.

Saint-Sulpice-Montenoison est une randonnée linéaire à pied de 34 km pour bons randonneurs.

Nolay-Montenoison est une randonnée linéaire à pied de 20 km pour tous randonneurs.

Prémery-Montenoison est une randonnée linéaire à pied de 12 km qui convient aux promeneurs.

Les boucles de Montenoison sont des randonnées à pied de 5 et 9 km qui conviennent aux promeneurs.

Départs 6 lieux de départs différents proposés :

 6 heures Caisse d’Epargne place Carnot à Nevers pour 55 km jusqu’à Montenoison

 7 heures 30 à 8 heures du Bourg de Montigny-aux-Amognes pour 40 km jusqu’à Montenoison

 8 heures à 8 heures 30 place de l’église de Saint-Sulpice pour 34 km jusqu’à Montenoison

 9 heures à 10 heures du Bourg de Nolay pour 20 km jusqu’à Montenoison

 13 heures à 13h30, Champ de Foire de Prémery pour 12 km jusqu’à Montenoison

 13 heures 30 à 14 heures de Montenoison pour 9 km ou 5 km des Boucles du Patrimoine

La randonnée se déroule principalement sur sentiers, hormis les traversées de villages. La dénivelée cumulée sur la totalité du parcours est de 1200 mètres à la montée et 1000 mètres à la descente.

La randonnée traverse le Canton de Nevers, avec le départ du centre-ville, le Canton de Guérigny avec les départs et les ravitaillements de Montigny-Aux-Amognes, Saint-Sulpice, Nolay, et le Canton de La-Charité-Sur-Loire avec les départs de Prémery et Montenoison, ainsi que le ravitaillement de Gipy.

Nous prévoyons 750 participants en cumul des 6 parcours selon la météo, et la dernière personne est attendue sur la butte vers 18h00.

Les arrivées de tous les circuits se font sur la Butte de Montenoison. Les parcours se font à allure libre au cours de la journée. Pas de classement à l’arrivée. Chaque participant doit se préparer moralement et physiquement, Nevers-Montenoison et Montigny-Montenoison sont des épreuves exigeantes.

Les randonneurs devront prévoir leur arrivée sur la butte de Montenoison avant 18h00, les organisateurs n’assurant plus aucune prestation après cet horaire.

Les ravitaillements, copieux, sont les suivants :

 NEVERS, accueil avec boissons chaudes et brioches

 MONTIGNY, à 15 km de NEVERS et 40 km de l’arrivée

 SAINT SULPICE, à 21 km de NEVERS et 34 km de l’arrivée

 NOLAY, à 35 km de NEVERS et 20 km de l’arrivée, Sandwich

 GIPY, à 47 km de NEVERS et 8 km de l’arrivée, Sandwich

 MONTENOISON

A tous les ravitaillements sont servis des boissons chaudes et froides, des fruits, des gâteaux, du chocolat.

Cette manifestation est éco-responsable. Les randonneurs viendront avec leur gobelet personnel.

Des poubelles sont à disposition à chaque ravitaillement. La randonnée est une activité nature.

Les retours en Car aux points de départs s’étalent de 14h00 à 18h30 selon l’arrivée des randonneurs et le remplissage des véhicules. (Tarifs sur bulletin d’inscription)

Place Carnot place carnot, 58000 nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

