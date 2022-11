Chapitre de Noël / Duo Fantasia – Mario Ramos Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers, 9 décembre 2022 17:15, Nevers.

Vendredi 9 décembre, 17h15 Sur place Entrée libre dans la limite des places disponibles contact@tandemnevers.fr

Lecture musicale autour de l’album de Mario Ramos « C’est moi le plus fort » dans le cadre du Marché de Noël des arts graphiques.

« C’est moi le plus fort »

Lecture musicale, flûte et piano numérique.

Claudine Bonodot-Martin et Gilles Martin sont tous deux enseignants au conservatoire de Nevers, ce tandem de très brillants musiciens a créé le Duo Fantasia en 2000 et se produit très régulièrement dans toute la région.

Pour l’expositions des illus’ ils sortent des sentiers battus en proposant une lecture musicale autour du célébrissime Mario Ramos et plus particulièrement de l’album « C’est moi le plus fort ». Une occasion de découvrir une lecture autrement en écoutant un répertoire musical varié allant de l’opéra à la comptine en passant par le jazz !

A partir de 3 ans

Durée :30 minutes

Vente des livres de Mario Ramos à l’issue de la lecture

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Inscription en MP

Jauge : 25 enfants maximum

Marché de Noël des arts Graphiques, 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers 15 rue des Francs Bourgeois, 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre

vendredi 9 décembre – 17h15 à 18h00

D.Froelich