Nevers Marathon Nevers, 18 septembre 2021, Nevers.

Nevers Marathon 2021-09-18 – 2021-09-19 La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers Nièvre

Le Nevers Marathon a lieu sur 2 jours :

Samedi 18

– Course EKIDEN relais à 6 personnes en nocturne 42km : départ à 18h du

Circuit de Magny Cours (arrivée même lieu). Payant.

– Courses KIDS de 1km à 3km : départ à 16h du Circuit de Magny Cours (arrivée

même lieu). Gratuit.

Dimanche 19

– Course MARATHON 42km : départ à 8h du Circuit de Magny Cours et arrivée à

La Maison. Payant.

– Course SEMI MARATHON 21km : départ à 8h du Domaine du Grand Bois à

Gimouille et arrivée à La Maison. Payant.

Infos au 03.86.61.59.67 et sur www.neversmarathon.com

+33 3 86 61 59 67 https://www.neversmarathon.com/

dernière mise à jour : 2021-08-30 par