Nivre 114 EUR Au départ du Circuit de Nevers Magny-cours, renommé internationalement, vous ferez parti des quelques chanceux qui fouleront ce dernier, le long des différents virages et chicanes. Le parcours marathon de cette édition 2022 vous permettra également de découvrir les châteaux des ducs et seigneurs de Bourgogne et différents villages nivernais. Durant le parcours, vous pourrez contempler le château du Sallay et son architecture si passionnante. Vous apercevrez le château de Planchevienne, situé sur la commune de Magny-Cours ou encore le château de Fertôt à Gimouille. Tant de place forte et d’endroit atypique à découvrir. Vous ferez escale au domaine du Grand-bois avant de vous engager pour quelques kilomètres sur le Canal Latérale à la Loire, qui à l’automne orne un panel de couleurs plus étonnantes les unes que les autres. La Loire, plus grand fleuve de France, et dernier fleuve sauvage, vous accompagnera dès votre arrivée sur la commune de Nevers.

Nevers, dernière étape vers le sacre de finisher, renferme un patrimoine riche et multiculturel.

Le parcours du Nevers Marathon by Plus vous réserve encore bien des surprises ! Inscription à Nevers Marathon Magny-Cours

