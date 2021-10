Nevers Nevers Nevers, Nièvre Nevers Jump’ Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nevers Nièvre Nevers Le jumping international indoor de NEVERS se déroulera au Hall des expositions de Nevers de la manière suivante :

– Le 11 Novembre 2021 : CSO Club / Poney

– Du 12 au 14 Novembre : CSO Amateur / Pro

– Du 18 au 21 Novembre : CSI* / CSI** / CSI Am-B

Un rendez-vous incontournable durant la saison indoor.

