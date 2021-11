Nevers en fête Nevers, 27 novembre 2021, Nevers.

Nevers en fête Nevers

2021-11-27 – 2022-01-02

Nevers Nièvre

Du 27 novembre au 2 janvier, animations de fin d’année pour vous à Nevers !

Plusieurs déambulations auront lieu en centre-ville les weekends du 11 et 12 décembre et du 18 et 19 décembre !

Animations, spectacles, déambulations, activités, ateliers, petit train, fête foraine… sont au programme !

Programme disponible bientôt !

info@ville-nevers.fr http://www.nevers.fr/

Nevers

