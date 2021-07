Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Nevers, d’eau et de pierre Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Nevers, d’eau et de pierre Palais Ducal de Nevers, 9 août 2021-9 août 2021, Nevers. Nevers, d’eau et de pierre

Palais Ducal de Nevers, le lundi 9 août à 10:30

Cette présentation de l’exposition permanente de l’Espace Patrimoine vous donnera les clefs de lecture pour découvrir Nevers, une ville au patrimoine singulier née de la rencontre intime entre les eaux, la pierre et les hommes.

7€/3,5€ – Sur inscription

… tout une histoire, racontée par un guide-conférencier ! Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T10:30:00 2021-08-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers