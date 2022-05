CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS Nevers Catégories d’évènement: Nevers

CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS, 20 mai 2022 19:30, Nevers. Vendredi 20 mai, 19h30 Sur place 8€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/20-05-2022-19-30-balôcharbon-novar BalÔcharbon – NOVAR – Vendredi 20 Mai – 19h30 – 8€ BalÔcharbon 20h – Grande salle – 1ère partie avec les élèves et professeurs des classes musiques traditionnelles de la Nièvre.

21h30 – Salle club – NOVAR (France/Belgique)

L’AMTCN avait reçu Toon Van Mierlo avec le groupe Naragonia, le voici dans une formation tout aussi riche et énergique mais peut-être plus novatrice : NOVAR. « un peu rugueux et fleuri comme les vieilles mélodies qui restent collées derrière la tête, c’est un peu rock et badass comme ce qui nous fait instantanément lever de notre chaise », mais un son unique qui sait réconcilier les puristes du son « centre-France » comme les adeptes de la mouvance « néo-trad ». www.novar.be CAFÉ CHARBON NEVERS 10, rue Mlle Bourgeois – 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre vendredi 20 mai – 19h30 à 23h59

