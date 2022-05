CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS, 19 mai 2022 18:30, Nevers. Jeudi 19 mai, 18h30 Sur place 10€/6€ https://www.billetterie-legie.com/djazznevers/ D’Jazz au Charbon Hasse Poulsen “Tom’s Wild Years” Le report de 2020 sans doute le plus attendu. Voici près d’un demi-siècle que l’art de Tom Waits fascine, par sa poésie embrumée, ses chansons magnétiques portées d’une voix rauque et caverneuse, ses productions brutes et délibérément imparfaites. Un univers qui a séduit de longue date Hasse Poulsen, guitariste et improvisateur qui se révèle aussi depuis quelque temps un singer-songwriter des plus inspirés. Entouré d’un sextet de haut vol où l’on croise quelques-uns de ses fidèles aussi bien que de nouveaux-venus, Hasse reprend l’œuvre du grand Tom, réinvente ses chansons tout en en préservant l’esprit. Une belle manière de patienter jusqu’au prochain album du chanteur, que les fans attendent depuis… presque dix ans ! CAFÉ CHARBON NEVERS 10, rue Mlle Bourgeois – 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre jeudi 19 mai – 18h30 à 23h00

Détails Heure : 18:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu CAFÉ CHARBON NEVERS Adresse 10, rue Mlle Bourgeois - 58000 Nevers Ville Nevers lieuville CAFÉ CHARBON NEVERS Nevers Departement Nièvre

