CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS, 14 mai 2022 19:30, Nevers. Samedi 14 mai, 19h30 Sur place 15€/121€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/14-05-2022-19-30-les-3-fromages-sugar-and-tiger LES TROIS FROMAGES – SUGAR & TIGER – Samedi 14 Mai – 19h30 – 15€/12€ LES TROIS FROMAGES – SUGAR & TIGER LES TROIS FROMAGES Le Rock’n’Drôle est né et tous virent que cela était bon. Puisant leur inspiration dans l’humour Français et le rock américain des années 1990, le groupe traite avec légèreté des sujets du quotidien à travers parodies, textes déjantés et références familières, créant ainsi un show détonant, ponctué de riffs tubesques et de paroles décalées pour le régal de tous.

les3fromages.com SUGAR & TIGER Quand Didier n’est pas sur les routes de France avec WAMPAS, il écume les salles de concert avec SUGAR & TIGER. Le groupe, qui se voulait éphémère, existe depuis avril 2011. Sur scène, l’entreprise familiale livre un set direct, brut et surtout sincère avec une énergie folle. Ils semblent nous demander de ne pas les prendre au sérieux, mais trop tard ! Sugar & Tiger a déjà ses fans et de nombreux concerts à venir. CAFÉ CHARBON NEVERS 10, rue Mlle Bourgeois – 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre samedi 14 mai – 19h30 à 23h59

