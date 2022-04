CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS, 16 avril 2022 19:30, Nevers.

Olivier MELLANO & Mona SOYOC – Mona KAZU – MONOXYLE

Samedi 16 Avril – 19h30 – 12€/10€

En partenariat avec PERSONA

PERSONA est une revue papier trimestrielle imprimée sur beau papier et attachée à donner la parole aux artistes à travers de longs entretiens. Un soin particulier est apporté à l’écriture, au graphisme et à la photographie. Plein d’élan porté par un succès d’estime, la revue se projette désormais aussi vers des soirées musicales et littéraires afin de donner corps à son envie de partager ce qui l’émeut.

Olivier MELLANO & Mona SOYOC

Entre soul chamanique et transe gothique, Mellano Soyoc est la rencontre entre la guitare d’Olivier Mellano, compositeur prolixe rompu aux expérimentations musicales les plus audacieuses, et la voix de Mona Soyoc, chanteuse cultissime de KaS Product. En formule trio, ils seront rejoints par le batteur Uriel Barthélémi.

Mona KAZU

Entre tension sonique et onde mystique, l’univers de Mona Kazu puise son inspiration dans la noise, le jazz, l’indie rock, la coldwave… avec pour fil conducteur une voix habitée aux multiples facettes.

MONOXYLE (Nevers)

Le duo de Monoxyle vous embarque sur une pirogue primitive : une pirogue monoxyle… guitares et basse saturées, boite à rythmes épurée, sur des influences fleurtant tantôt sur le versant psychédélique tantôt sur le versant pop noise. Les textes sont bruts, le chant habité et les mélodies primaires portent une sorte de poésie binaire…

CAFÉ CHARBON NEVERS 10, rue Mlle Bourgeois – 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre

samedi 16 avril – 19h30 à 23h59