CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 21 avril 2023 20:00, Nevers. Vendredi 21 avril, 20h00 Sur place 15€/13€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/21-04-2023-20-00-haidouti-orkestar

HAÏDOUTI ORKESTAR – Ven 21 Avril – 20h00 – 15€/13€ Haïdouti Orkestar (Gypsy, Turc & Oriental Brass band) Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, voix suave et racée, Haïdouti Orkestar est un brass band qui depuis 17 ans pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient.

Imaginez les énergies croisées d’un turc, d’un tsigane de Serbie, d’un bulgare, d’une danseuse gypsie, accompagnés de musiciens français nourris à la sauce balkanique depuis leur tendre enfance !

Depuis leur collaboration avec Ibrahim Maalouf dans le film « La Vache » (2016) de Mohamed Hamidi, dont ils ont co-signé la bande originale, les 11 artistes issus de 5 nationalités différentes, sont devenus les ambassadeurs d’une France métissée, partageant leur amour des musiques et des peuples. Quand certains érigent des murs à leurs frontières, Haïdouti, lui, les transcende.

Le Café Charbon les accueille en tout début de tournée de présentation de leur nouvel album, dont la sortie est prévue en mars/avril. www.haidoutiorkestar.com Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/ vendredi 21 avril – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon 2023-04-21 was last modified: by CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Café Charbon 21 avril 2023 20:00 Café Charbon Nevers

Nevers Nièvre