CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 14 avril 2023 20:00, Nevers.

Vendredi 14 avril, 20h00 Sur place 14€/12€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/14-04-2023-20-00-dropdead-chaos-i-tarld

DROPDEAD CHAOS / TARLD – Ven 14 Avril – 20h00 – 14€/12€

DROPDEAD CHAOS Il est rare de trouver un groupe qui, à peine né, arrive à allier cohésion et personnalité musicale propre. C’est encore plus rare lorsque les musiciens viennent tous d’horizons musicaux différents. Ce vértiable tour de force musical porte un nom : DROPDEAD CHAOS. Composé de musiciens notables de la scène rock/metal européenne (betraying the martyrs, Black bomb A, Sidilarsen, Smash Hit Combo, Sirenia…), DROPDEAD CHAOS mélange habillement toutes leurs influences afin de donner cette couleur si personnelle à leur musique. Mais la grande force de DDC se manifeste en live.

facebook.com/dropdeadchaos

Puissant. Mélodique. Tendue. Sincère. Agressif. Voilà ce qui qualifie le mieux THE AMSTERDAM RED LIGHT DISTRICT ! Originaire de Lyon, le groupe de hardcore moderne TARLD est un groupe de scène plus que tout autre ! Les textes sont principalement inspirés par le siècle des Lumières, centrés sur l’idée que la raison est la première source d’autorité et de légitimité, et prônent des idéaux tels que la liberté, le progrès, la tolérance ou la fraternité.

facebook.com/tarldtheband

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/

