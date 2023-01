CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 1 avril 2023 20:00, Nevers. Samedi 1 avril, 20h00 Sur place 15€/12€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/01-04-2023-20-00-big-red

BIG RED – Sam 01 Avril – 20h00 Actif depuis 1987, Big Red a traversé les époques et les modes jusqu’à aujourd’hui avec la même facilité que d’autres traversent la rue. Après un long parcours tourné vers la découverte perpétuelle de nouvelles sonorités futuristes, c’est aujourd’hui vers les racines de sa school que Big Red choisit de creuser pour en sortir un album Reggae roots joué, fidèle aux racines jamaïcaines tout en lorgnant vers l’Angleterre avec l’album Come Again. L’intégrité artistique et le labeur acharné de Big Red l’ont naturellement érigé parmi les rares Maîtres de Cérémonie français au statut légendaire. Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/ samedi 1er avril – 20h00 à 23h59

