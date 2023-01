CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 30 mars 2023 18:30, Nevers. Jeudi 30 mars, 18h30 Sur place Gratuit sur réservation https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/30-03-2023-18-30-grand-singe

GRAND SINGE – Jeu 30 mars – 18h30 – Gratuit sur réservation JMF International Bourgogne Franche Comté présente : GRAND SINGE Après deux années à parcourir la jungle de liane en liane et un passage remarqué par les Trans Musicales de Rennes en décembre 2019, le Grand Singe célèbre 2021 avec la sortie de son premier album : « Outan Clan ». Conçu comme un album photo retraçant la genèse du groupe, « Outan Clan » fait la synthèse des influences de ses créateurs à travers 13 titres intenses et hors du temps. Entièrement écrit, composé et produit par Grand Singe, on y retrouve l’amour pour le rap outre-Atlantique, la passion du flow et un regard curieux posé sur la musique d’aujourd’hui.

facebook.com/grandsingemusic Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/ jeudi 30 mars – 18h30 à 22h00

Détails Heure : 18:30 - 22:00 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon 2023-03-30 was last modified: by CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Café Charbon 30 mars 2023 18:30 Café Charbon Nevers

Nevers Nièvre