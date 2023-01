CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 24 mars 2023 20:00, Nevers.

Vendredi 24 mars, 20h00 Sur place 15€/12€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/24-03-2023-20-00-startijeen-morvan-massif

STARTIJENN / MORVAN MASSIF – Ven 24 Mars – 20h00 – 15€/12€ – BalÔcharbon

Startijenn (Bretagne) continue à repousser les limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux, défendant une culture enracinée et actuelle sur les scènes internationales. Cette locomotive de la transe bretonne carbure à la sueur et à l’énergie du public, dans une performance live exaltante et unique. Dans leur 7ème album (2022) « Talm ur galon » [Le battement d’un cœur], Startijenn dévoile un jour tout neuf, dans un mix trad, rock & folk où la voix rappée en langue bretonne de Youenn Roue se pose dorénavant sur certains morceaux. Ils rentreront tout juste d’une tournée en Australie pour une date exceptionnelle au Café Charbon ! Soirée festive à ne pas manquer !

Youenn Roue : bombarde & voix

Lionel Le Page : binioù & uilleann-pipes

Tangi Le Gall-Carré : accordéon diatonique

Tangi Oillo : guitare

Julien Stévenin : basse

www.startijenn.bzh

Trio Morvan Massif (Irlande/Écosse/Morvan) Voilà un trio dont la réputation n’est plus à faire. Des reels irlandais aux jigs écossaises en passant par la bourrée 3 temps, ces musiciens se fraient un chemin entre les pierres, les sapins et les falaises, du silence des nuits du Morvan au fracas de la mer d’Irlande. Morvan Massif propose un répertoire celtique à écouter et à danser…

Sébastien Lagrange : accordéon chromatique

Didier Gris : violon

Gaël Rutkowski : cornemuses du centre 14 et 16 Pouces, flûtes

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/

vendredi 24 mars – 20h00 à 23h59