CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 18 mars 2023 20:00, Nevers. Samedi 18 mars, 20h00 Sur place 8€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/18-03-2023-20-00-double-cheese-i-paint-fumes-i-frissson-et

PAINT FUMES / DOUBLE CHEESE – Sam 18 Mars – 20h00⭑ – 8€ PAINT FUMES Adeptes du travail dans l’urgence, de l’énergie que dégage la spontanéité , ces mecs consument la vie à pleine vitesse ! Leur Garage punk aux mélodies qui vous restent dans la tête et vous empêchent de rester sur place sans rien faire, ce sera une fois de plus la recette miracle pour ce nouvel album qui sortira en janvier 2023.

facebook.com/Paintfumes Le trio Rochelais DOUBLE CHEESE revient au Café Charbon pour l’enregistrement d’un live réunissant ses meilleurs titres entre grunge, surf et power pop !

Confinés dans leur cave avec toujours cette envie de créer en permanence, ils ont donné naissance à leur troisième album « Thee Black Album », le groupe s’est préparé pour défendre ce nouvel album et la nouvelle set list qui devrait continuer de faire opérer la magie et la folie qui ont fait la réputation du groupe depuis toutes ces années !

facebook.com/doublecheeese FRISSSON ET POLYSSSON présentent leurs nouveaux titres ! Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/ samedi 18 mars – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon 2023-03-18 was last modified: by CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Café Charbon 18 mars 2023 20:00 Café Charbon Nevers

Nevers Nièvre