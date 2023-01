CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon, 4 mars 2023 20:00, Nevers. Samedi 4 mars, 20h00 Sur place 8€ https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/04-03-2023-20-00-the-dizasters-sinthome-bikini

THE DIZASTERS – Sam 04 Mars – 20h00 – RELEASE PARTY – 8€ Invités: SINTHOME et BIKINI (DJ set)

THE DIZASTERS vient présenter son nouvel album en live ! Quartet nivernais roulant sa bosse depuis trois ans, c’est une première au Café Charbon.

The Dizasters, c’est surtout un groupe de l’urgence : il faut jouer vite, fort et ensemble, tout donner sur les scènes pour communier dans l’électrique poésie. La fougue contagieuse qui anime le quatuor est à l’image de sa conscience – sans concession, franche et rompue : nous avons quelque chose à dire, là, maintenant ! Venez fêter l’évènement avec eux et leurs invités :

SINTHOME (post punk, cold wave) et BIKINI (DJ set) thedizasters.com

facebook.com/SINTH0ME Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS 58000 Nevers Nièvre

https://cafe-charbon-nevers.com/ samedi 4 mars – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Café Charbon Adresse 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Café Charbon Nevers Departement Nièvre

Café Charbon Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon 2023-03-04 was last modified: by CAFÉ CHARBON NEVERS Café Charbon Café Charbon 4 mars 2023 20:00 Café Charbon Nevers

Nevers Nièvre