LA MACHINE – Sam 25 Fév – 20h00 – 10€ – BalÔcharbon

LA MACHINE – Sam 25 Fév – 20h00 – 10€ – BalÔcharbon La Machine propose une musique sinueuse et hypnotique. La voix, au vibrato si particulier et au timbre très éloigné de ceux habituellement prêtés aux voix trad’, revisite de façon surprenante les chansons du répertoire collecté. La machine vient présenter son tout nouvel et 6ème album « retrouvailles »

Grégory Jolivet : Vielle alto électrique, chœur

Julien Barbances : Chant, cornemuse, violon,

Jean Laurent Cayzac : Guitare électrique, contrebasse, chœur

Florian Huygebaert : Percussions, choeur

Amélie Sanson : Son

En 1ère partie Le Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire de Nevers

Café Charbon
10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS

