Concert Glowing Life Café Charbon Nevers, jeudi 15 février 2024.

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15

Venez assister au concert de « Glowing Life » au Café Charbon de NEVERS à 20h dans le cadre du Big Bang 2024.

Sylvaine Hélary est le fil rouge de la saison. Invitée du dernier D’Jazz Nevers Festival avec l’Orchestre Incandescent et le duo Bize, elle sera en résidence dans l’agglomération de janvier à juin 2024 pour le plus grand bonheur des enfants et flûtistes amateurs.

Glowing Life est sans aucun doute le projet le plus électrique de Sylvaine Hélary. Au croisement du jazz, de la pop et de la chanson, le quartet trace un chemin lumineux, placé sous l’étoile des Robert Wyatt, Stereolab ou Henry Cow.

C’est plein de méandres, de fausses pistes, et donc intensément jouissif. Xavier Prévost, les dnj.

Sylvaine Hélary flûtes, voix, composition

Benjamin Glibert guitare et basse électrique

Antonin Rayon orgue hammond B3, synthétiseur moog

Christophe Lavergne batterie

Tarifs 8€ à 12€.

Infos au Café Charbon

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@bigbangjazz.com



