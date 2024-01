Concert : Lynda Lemay Théâtre municipal Nevers, mardi 23 janvier 2024.

Concert : Lynda Lemay Théâtre municipal Nevers Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23

Concert de « Lynda Lemay, La vie est un conte de fou » mardi 23 janvier à 20h au Théâtre Municipal de NEVERS.

Le nouveau spectacle de Lynda Lemay porte bien son titre. Dans une ère où on doit s’adapter à une réalité en perpétuel changement, Lynda propose un spectacle où la spontanéité est en vedette. L’artiste, qui a amorcé récemment un long périple avec son projet monumental IL ÉTAIT ONZE FOIS (onze albums de onze chansons en 1111 jours…), promet au fil de la croisière des marées de chansons qui obéissent aux vents du jour, qui changent de couleurs au gré du temps. Ses vers ciselés décortiquent avec pétulance et précision des thèmes comme la famille, la vieillesse, « l’hommerie », l’amour, le deuil… Lynda impose sa douce houle à la foule qui se laisse bercer en toute confiance. Dans « La vie est un conte de fous », les rires sont aussi fous que les larmes sont pleines de sens. Il fait bon tanguer entre les deux en permanence.

Flanquée de ses prodigieux multi-instrumentistes Claude Pineault et Marc Angers, Lynda invite les spectateurs à plonger cœur premier dans les profondeurs de la vie qu’elle raconte, au risque de noyer leurs yeux à quelques reprises. Blottis dans un magnifique écrin de lumières signées Pierre Roy, Lynda et ses complices brillent de tous leurs talents et touchent par leur simplicité.

Victoire de la musique 2003 «artiste féminine de l’année»

Tarifs : De 9€ à 39€

Infos au Théâtre municipal au 03.86.68.47.41 (aux horaires d’ouverture de la billetterie).

Accueil au Théâtre : mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h / samedi de 9h à 13h ainsi que les jours de représentations 45 min avant le début des spectacles.

EUR.

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté theatre@ville-nevers.fr



