Relais nocturne Piscine Aquabalt Nevers, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Le Club Nautique de NEVERS (piscine Aquabalt) vous invite à participer à un relais nocturne le samedi 20 janvier à la piscine Aquabalt de 19h à 23h.

Le principe : nager le plus de km en 2h en relais de 50m, par équipe de 8 à 12 personnes.

3 challenges clubs : clubs, open et jeunes 2011 et plus.

Ouverture des portes à 19h et départ à 20h.

Tarifs : 4€ à 6€.

Infos sur le site internet : https://clubnatationnevers.mystrikingly.com/

Piscine Aquabalt 13 Rue du 13ème de Ligne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cnnevers@orange.fr



