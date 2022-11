Neverland – de Timothée de Fombelle – Lecture musicale Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Neverland – de Timothée de Fombelle – Lecture musicale Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 1 décembre 2022, Nantes. 2022-12-01

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Lecture musicale. Avec « Neverland », un comédien et deux musiciens guident le spectateur entre quête métaphorique des hauts plateaux de l’enfance et plongée dans les souvenirs à la recherche de ce moment où l’on devient adulte. Un concert-lecture en immersion dans les paysages sonores. Avec Pierre Aumond, Arnaud Can, Damien MarquetCompagnie A Minima. Tout public. Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Neverland – de Timothée de Fombelle – Lecture musicale Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 2022-12-01 was last modified: by Neverland – de Timothée de Fombelle – Lecture musicale Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme 1 décembre 2022 Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Nantes Loire-Atlantique