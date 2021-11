Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Never Stop Scrolling Baby, Collective Vitamina Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Catégorie d’évènement: Paris

_**Never Stop Scrolling Baby**_ du collectif Vitamina (Etape de travail, création 2022) Never Stop Scrolling Baby est un flux continu d’informations, un jeu d’accélération et de pulsions hormonales. Avec son premier projet, le collectif Vitamina explore les dynamiques qui régissent notre réalité hyperconnectée et superfluide. Une réalité constamment à la recherche du sensationnel, de l’exaltant et du révolutionnaire. En résulte une performance de danse hypnotique conçue pour provoquer, séduire et manipuler le spectateur. Suivi de _**Baleine**_ de Jonas Chéreau

