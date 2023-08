Visite guidée de l’abbatiale Saints Pierre et Paul Neuwiller-lès-Saverne, 16 septembre 2023, Neuwiller-lès-Saverne.

Neuwiller-lès-Saverne,Bas-Rhin

Participez à une des visites guidées gratuite de l’abbatiales Saint Pierre et Paul et de ses tapisseries à l’occasion des Journée Européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . 0 EUR.

Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est



Join one of the free guided tours of the Abbey Church of Saint Peter and Paul and its tapestries on the occasion of European Heritage Days.

Participe en una de las visitas guiadas gratuitas a la iglesia abacial de San Pedro y San Pablo y sus tapices con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Nehmen Sie an einer der kostenlosen Führungen durch die Abteikirche Saint Pierre et Paul und ihre Wandteppiche anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes teil.

