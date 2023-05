Arts et Flam’s 19 Rue du Cerf, 10 juin 2023, Neuwiller-lès-Saverne.

Des artistes et artisans locaux vous feront découvrir leurs réalisations et diverses animations seront proposées aux enfants..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. 0 EUR.

19 Rue du Cerf

Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est



Local artists and craftsmen will make you discover their realizations and various animations will be proposed to the children.

Artistas y artesanos locales le mostrarán sus obras y habrá diversas actividades para niños.

Lokale Künstler und Kunsthandwerker zeigen Ihnen ihre Werke und für Kinder werden verschiedene Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre