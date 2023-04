Kevin Razy Domaine de la Grande Garenne, 29 avril 2023, Neuvy-sur-Barangeon.

A l’occasion de sa réouverture, le VVF Domaine de la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon vous invite au nouveau spectacle (1ère date de sa tournée) de Kevin Razy, « Fallait être là ».

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . 28 EUR.

Domaine de la Grande Garenne

Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire



On the occasion of its reopening, the VVF Domaine de la Grande Garenne in Neuvy-sur-Barangeon invites you to the new show (1st date of his tour) of Kevin Razy, « Fallait être là »

Con motivo de su reapertura, el VVF Domaine de la Grande Garenne de Neuvy-sur-Barangeon le invita al nuevo espectáculo (1ª fecha de su gira) de Kevin Razy, « Fallait être là »

Anlässlich seiner Wiedereröffnung lädt Sie der VVF Domaine de la Grande Garenne in Neuvy-sur-Barangeon zur neuen Show (1. Termin seiner Tournee) von Kevin Razy, « Fallait être là », ein

Mise à jour le 2023-04-19 par OT VIERZON