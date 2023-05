Echappée du Val de Bouzanne Centre socioculturel Catégories d’évènement: Indre

Echappée du Val de Bouzanne Centre socioculturel, 28 mai 2023, Neuvy-Saint-Sépulchre. Deuxième édition de l’Échappée du Val de Bouzanne au départ de Neuvy Saint Sépulchre..

Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire



Second edition of the « Échappée du Val de Bouzanne » starting in Neuvy Saint Sépulchre. Segunda edición de la Échappée du Val de Bouzanne a partir de Neuvy Saint Sépulchre. Zweite Ausgabe der « Échappée du Val de Bouzanne » mit Start in Neuvy Saint Sépulchre. Mise à jour le 2023-05-09 par OT Pays de George Sand

