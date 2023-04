Match d’improvisation théâtrale Les Enerveretz 8 Rue des Prés, 17 juin 2023, Neuvy-le-Roi.

Les matchs d’improvisations sont composés de deux équipes et leur coach (4 contre 4 ou 6 contre 6), d’un arbitre accompagné de ses assistants, d’un maître de cérémonie et d’un musicien ou DJ..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 22:00:00. EUR.

8 Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The improvisation matches are composed of two teams and their coach (4 vs. 4 or 6 vs. 6), a referee and his assistants, a master of ceremony and a musician or DJ.

Los partidos de improvisación se componen de dos equipos y su entrenador (4 contra 4 o 6 contra 6), un árbitro y sus asistentes, un maestro de ceremonias y un músico o DJ.

Improvisationsspiele bestehen aus zwei Teams und ihren Coaches (4 gegen 4 oder 6 gegen 6), einem Schiedsrichter mit seinen Assistenten, einem Zeremonienmeister und einem Musiker oder DJ.

