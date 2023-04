Escape Game Théâtralisé dans Neuvy le Roi Rue Neuve, 13 mai 2023, Neuvy-le-Roi.

Escape Game théâtralisé dans Neuvy le Roi sur le thème de l’aéropostale.

Aidez le ministère de l’air à récupérer et acheminer les lettres égarées par Antoine de St Exupéry

Samedi 13 mai. Départ toutes les 15 minutes entre 13h et 17h.

Tarif unique : 6€

Cie les enfants sauvages « Tombé du ciel ».

Rue Neuve

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Theatrical Escape Game in Neuvy le Roi on the theme of the airmail.

Help the Air Ministry to recover and forward the letters lost by Antoine de St Exupéry

Saturday, May 13th. Departure every 15 minutes between 1pm and 5pm.

Single price: 6?

Cie les enfants sauvages » Tombé du ciel

Juego de Escape en Neuvy le Roi sobre el tema del correo aéreo.

Ayuda al Ministerio del Aire a recuperar y reenviar las cartas perdidas por Antoine de St Exupéry

Sábado 13 de mayo. Salidas cada 15 minutos entre las 13h y las 17h.

Precio único: 6?

Cie les enfants sauvages » Tombé du ciel

Theatralisches Escape Game in Neuvy le Roi zum Thema Aeropostale.

Helfen Sie dem Luftfahrtministerium, die von Antoine de St Exupéry verlegten Briefe zu bergen und weiterzuleiten

Samstag, den 13. Mai. Abfahrt alle 15 Minuten zwischen 13 Uhr und 17 Uhr.

Einheitspreis: 6?

Cie les enfants sauvages « Tombé du ciel » (Vom Himmel gefallen)

