Spectacle familial à partir de 5 ans | durée : environ 45 minutes | Sur inscription.

On a un lien particulier avec sa grand-mère, unique, fort, même si on le sait éphémère. Les grands-mères peuvent être autoritaires, sages, impertinentes, fantaisistes, sévères. Dans les contes traditionnels elles sont un peu tout cela. Ce tour de contes en musique vous emmènera à leur découverte avec quelques anecdotes de vraies grands-mères. Neuvy en Sullias Neuvy-en-sullias Neuvy-en-sullias [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

