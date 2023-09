Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Jean-François Cavaille Neuvy-en-Sullias Catégories d’Évènement: Loiret

Neuvy-en-Sullias Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Jean-François Cavaille Neuvy-en-Sullias, 14 octobre 2023, Neuvy-en-Sullias. Neuvy-en-Sullias,Loiret .

Dimanche 2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR. Neuvy-en-Sullias 45510 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-09-12 par OT SULLY-SUR-LOIRE Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Neuvy-en-Sullias Autres Adresse Ville Neuvy-en-Sullias Departement Loiret Lieu Ville Neuvy-en-Sullias latitude longitude 47.79242;2.24273

Neuvy-en-Sullias Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy-en-sullias/